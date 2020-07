Inter, Brozovic nei guai: passa col rosso e non supera l’alcoltest, patente ritirata (Di domenica 12 luglio 2020) guai extra-campo per Marcelo Brozovic. Non è un periodo particolarmente fortunato per il centrocampista dell'Inter, rientrato da poco dopo un infortunio e fermato dai carabinieri in pieno centro a Milano. L'episodio risale a qualche ora fa, nella notte tra venerdì e sabato. Il calciatore croato, racconta La Gazzetta dello Sport, è stato fermato dai carabinieri dopo non aver rispettato il rosso del semaforo, in centro, in zona Porta Genova, più precisamente in piazza Cantore. Hellas Verona v FC... Leggi su 90min

