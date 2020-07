Inter, alcol test positivo per Brozovic: ritirata la patente (Di domenica 12 luglio 2020) Inter, alcol test positivo per Brozovic: ritirata la patente, il giocatore nerazzurro è anche passato con il semaforo rosso Brutto episodio quello che ha coinvolto Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell’Inter – come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera – è risultato positivo all’alcol test. Tre le infrazioni alla guida della sua Rolls Royce: il centrocampista croato non si è fermato al rosso, alcol test al di sopra dei limiti e uso di auto straniere. Il ritiro della patente è stato immediato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

