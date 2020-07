Il contagio da Coronavirus e il ruolo dei super-diffusori (Di domenica 12 luglio 2020) In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera il primario del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli spiega che i casi di Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 continuano ad aumentare nel mondo a causa dei super-diffusori: «Non potevamo che aspettarcela purtroppo: in questa pandemia sembra sempre più evidente il ruolo dei super diffusori (anche asintomatici) che rende più facile la permanenza del virus e la sua possibilità di circolazione». In Italia dobbiamo aver paura di chi arriva dall’estero? «La chiusura dei voli da alcuni Paesi è stato un atto quasi dovuto, perché dobbiamo stare attenti alle infezioni di ritorno. Il problema persiste in tutto ... Leggi su nextquotidiano

