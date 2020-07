GP Stiria, Binotto: "Errore di Leclerc, ma non cerchiamo colpevoli" (Di domenica 12 luglio 2020) SPIELBERG - " Oggi la responsabilità di Leclerc è ovvia guardando le immagini. E' difficile concludere così un weekend iniziato in salita ma, più che cercare i colpevoli, dobbiamo lavorare in modo ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #GPStiria @F1, @ScuderiaFerrari k.o., #Binotto: “Forse errori alla base del #progetto” - PaoloTroia_1986 : RT @Gazzetta_it: #GPStiria @F1, @ScuderiaFerrari k.o., #Binotto: “Forse errori alla base del #progetto” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #GPStiria @F1, @ScuderiaFerrari k.o., #Binotto: “Forse errori alla base del #progetto” - GioFrezzetti : RT @Gazzetta_it: #GPStiria @F1, @ScuderiaFerrari k.o., #Binotto: “Forse errori alla base del #progetto” - monica_vecchi : F1, Ferrari k.o. al GP Stiria, Binotto: 'Forse errori alla base del progetto' - La Gazzetta dello Sport -