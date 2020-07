Franco Locatelli: "Il virus non ha perso potenza. Dire che siamo in una fase di estinzione dell'epidemia è da superficiali" (Di domenica 12 luglio 2020) “Non ne siamo fuori. Lo dimostrano i numeri che vediamo ogni giorno, lo dimostrano i cluster che si sono verificati in varie aree, da Mondragone a Palmi, dal Veneto a Bologna. Dobbiamo dare un messaggio forte: ovviamente e felicemente siamo usciti dal quadro drammatico, ma non siamo fuori dal problema epidemia da coronavirus”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico in una intervista al quotidiano La Repubblica.“Il virus è esattamente lo stesso, ha la stessa patogenicità, però è normale aver casi meno gravi nelle fasi discendenti della curva epidemica. In più, si ... Leggi su huffingtonpost

