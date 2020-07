Francesca Cipriani confessa: “Piango tutti i giorni per lui…” (Di domenica 12 luglio 2020) Francesca Cipriani è la showgirl conosciuta dal pubblico per la sua fisicità prorompente e il suo sorriso. Ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. Nel 2018 ha partecipato all’Isola dei Famosi dove di certo non sono mancati momenti divertenti con la simpatia della showgirl. Ma di recente ha svelato di aver perso la testa per uno degli uomini più desiderati del momento. Stiamo parlando di Can Yaman, il bellissimo attore turco che ha rubato il cuore a moltissime donne. A quanto pare, tra loro c’è anche la showgirl Francesca Cipriani che lo ha confessato in un’intervista di Francesco Fredella per il programma Viaradio Autostrade per l’Italia su RTL 102.5. La Cipriani ha detto di averlo conosciuto ... Leggi su velvetgossip

