“FRAGILE, VOL.1”, il nuovo EP di MAESTRO PELLEGRINI (Di domenica 12 luglio 2020) È disponibile su tutte le piattaforme di streaming “FRAGILE, VOL.1” (Blackcandy Produzioni), il nuovo EP di MAESTRO PELLEGRINI e volume numero 1 del suo primo disco solista. Anticipato nei mesi scorsi dai brani “CENT’ANNI” e “BOXE”, è online su tutte le piattaforme digitali “FRAGILE, VOL. 1”, nuovo EP di MAESTRO PELLEGRINI incluso in un progetto discografico full lenght dal titolo “FRAGILE”, in uscita prossimamente. Il nuovo EP – così come l’album di cui farà parte – è un lavoro profondamente intimo ed autobiografico in cui l’artista esplora e mostra una dimensione personale, come essere umano e come musicista, frammentandola in ... Leggi su laprimapagina

paolopicone70 : Maestro Pellegrini online su tutte le piattaforme digitali il nuovo EP “Fragile, Vol. 1” - Lostingroove : “Fragile, Vol.1”, disponibile in digitale il nuovo EP di Maestro Pellegrini - Madgurlwithabox : Io che fingo di stare bene anche se il maestro Pellegrini non ha inserito Inattaccabile e Francesco in Fragile Vol.… -

Ultime Notizie dalla rete : “FRAGILE VOL Leucemia linfatica cronica, 3.500 nuove diagnosi l'anno in Italia ma in tempo di Covid casi in calo Affaritaliani.it