FORMAZIONI Cagliari Lecce: le scelte degli allenatori (Di domenica 12 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Cagliari Lecce Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Lecce, match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/2020. Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Ionita, Nandez, Rog, Nainggolan, Mattiello; Joao Pedro, Simeone.Allenatore: Zenga Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar.Allenatore: Liverani Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Le Formazioni ufficiali di Cagliari-Lecce, confronto valido per il 32° turno del campionato di Serie A 2019/2020. Alla Sardegna Arena la squadra di Zenga attende la banda di Fabio Liverani. I pugliesi reduci dal successo sulla Lazio

Tutto pronto per la 32^ giornata di campionato di Serie A alle ore 19:30 calcio d'inizio tra Cagliari e Lecce allo stadio Sardegna Arena di Cagliari.

Alla "Sardegna Arena", Cagliari-Lecce si sfidano nel match valido per la 32^ giornata di Serie A

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: formazioni Cagliari Lecce

La 32^ giornata della Serie A prosegue con altri quattro incontri. Il Lecce cerca punti salvezza in casa del Cagliari, così come puntano a distanziarsi dalla zona retrocessione Udinese e Sampdoria

