Fiorentina-Verona 1-1, i viola si salvano all'ultimo secondo (Di domenica 12 luglio 2020) Al Franchi la Fiorentina pareggia 1-1 con Cutrone che al 95' recupera il gol di Faraoni al 17'. Un punto acciuffato, e prezioso visti i successi delle genovesi, dopo una brutta partita dei viola, che ... Leggi su lanazione

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - acffiorentina : SI COMINCIA AL FRANCHI | ?? Forza Violaaaaaaaa!!!! ?? Fiorentina ?? Verona 0?-0? #ForzaViola ?? #FiorentinaVerona - jr_blinks : RT @DiMarzio: #Verona, lieve mancamento per #Juric nel post Fiorentina - Fantacalcio : Fiorentina-Hellas Verona, malore per Juric: attimi di paura per il tecnico -