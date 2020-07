F1 Mondiale 2020: classifiche piloti e costruttori aggiornate gara dopo gara (Di domenica 12 luglio 2020) Le classifiche dei piloti e dei costruttori del Mondiale 2020 di Formula 1 aggiornate gara dopo gara. Il 5 luglio scatta ufficialmente il 70° campionato della classe regina dopo la lunga pausa per emergenza sanitaria. Lewis Hamilton parte con l’obiettivo di eguagliare Michael Schumacher con sette titoli iridati mentre Valtteri Bottas punta a sconfiggere il compagno di squadra proprio come fece Nico Rosberg nel 2016. Ma attenzione a Max Verstappen su Red Bull e alle due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Un campionato ricco di gare con numerosi back-to-back che certamente riserveranno sorprese. Sportface vi accompagnerà lungo il percorso ... Leggi su sportface

- Nicosig1997 : RT @FrederickSeb: Un grazie a Racing Point, McLaren e Renault che stanno rendendo questo mondiale 2020 degno di essere visto. #StyrianGP - sebvaiveloce : RT @OA_Sport: F1, la Ferrari ha limitato i danni! Charles Leclerc secondo nel Mondiale. E se gli aggiornamenti funzionassero…

In vista del Gp di Stiria 2020, seconda prova del mondiale della formula 1, ecco che pure nella classifica riservata al campionato costruttori non mancano alcune sorprese. Certo alla vigilia dell’iniz ...SPIELBERG - Disastro Ferrari al Gp di Stiria: un contatto tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel al via del GP di Stiria, seconda prova del mondiale di Formula 1, condanna entrambi i piloti al ritiro, ...