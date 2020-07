Daydreamer Anticipazioni 13 luglio 2020: Can VS Levent ma Polen... (Di domenica 12 luglio 2020) Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata di lunedì 13 luglio 2020. Ecco cosa succederà nell'Episodio in onda su Canale5. Leggi su comingsoon

infoitcultura : Daydreamer- Le ali del sogno: anticipazioni di Lunedì 13 Luglio - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 13 luglio: Levent stregato da Sanem - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: CAN scopre TUTTO e lascia SANEM! Ma non solo… - Teleblogmag : Gelosie e rivalità continuano. Iscriviti al nostro canale Telegram! - infoitcultura : Daydreamer 13-17 luglio 2020: anticipazioni e trame -