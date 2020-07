Coronavirus, più contagi con meno tamponi. Nove vittime (8 in Lombardia) (Di domenica 12 luglio 2020) Sono 9 le vittime (8 in Lombardia) registrate oggi in tutta Italia a causa del Coronavirus e che portano a un totale di 34.954. Ma purtroppo i nuovi positivi tornano a salire (234) nonostante il numero più basso di tamponi effettuati, incrementato a 243.061 il numero complessivo di dei contagiati dall'inizio della pandemia. Sono stati effettuati infatti appena 38.259 tamponi, in calo rispetto agli oltre 45 mila di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.Sette regioni e la provincia di Trento a zero contagi. Le regioni che non hanno registrato nuovi positivi sono Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta e Basilicata. E ancora: sono 68 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, uno più di ieri, il secondo ... Leggi su ilfogliettone

