Coronavirus, Gentiloni: 'Il peggio è passato, ora fase più difficile' (Di domenica 12 luglio 2020) 'Il peggio è alle nostre spalle, ma la parte più difficile comincia ora'. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, parlando dell'epidemia di Coronavirus in Italia.

"Il peggio è alle nostre spalle, ma la parte più difficile comincia ora". Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, parlando dell'epidemia di coronavirus in Italia. "Non do ...La prossima settimana, Merkel, Macron & Co. negozieranno sul programma di stimolo economico dell'UE. Il cancelliere sarebbe la persona giusta per trovare un compromesso, afferma il commissario per gli ...