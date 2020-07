Clandestini positivi, Santelli avverte Conte: “Intervenga o vieterò gli sbarchi in Calabria” (Di domenica 12 luglio 2020) Catanzaro, 12 lug – “I 28 migranti positivi al Covid-19 arrivati ieri a Roccella Jonica confermano gli enormi rischi connessi agli sbarchi di persone che arrivano da Paesi in cui l’epidemia è ancora fuori controllo“. A lanciare l’allarme è la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli che lancia un ultimatum al premier Giuseppe Conte: “Mi aspetto una risposta rapidissima da parte del governo e avverto che, in caso contrario, non esiterò ad agire, esercitando i miei poteri di ordinanza per emergenza sanitaria, vietando gli sbarchi in Calabria. Voglio evitare un braccio di ferro con il Governo, ma ho l’obbligo di difendere i calabresi e chi ha scelto di passare in Calabria le proprie vacanze”, avverte ... Leggi su ilprimatonazionale

