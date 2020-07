Cerca di entrare in casa di Ghali urlando e spaccando vasi: fan 22enne rischia una denuncia (Di domenica 12 luglio 2020) Una ragazza si è presentata sotto casa di Ghali, il famoso rapper che vive a Buccinasco in una villetta con la sua famiglia. Fin qui nulla di strano. Spesso i fan si presentano davanti alle abitazioni dei vip. Peccato però che la ragazza, 22 anni, abbia iniziato a urlare. Poi avrebbe deciso di prendere di mira la Bmw del cantante parcheggiata in strada. E infine, dopo aver scavalcato il cancello, avrebbe iniziato a rompere i vasi in giardino. Il fatto è accaduto ieri sera – 11 luglio 2020 – intorno alle ore 21,15. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno fermato la ragazza, originaria di Benevento, visibilmente agitata e arrabbiata col cantante, anche se non è chiaro quali fossero le sue ragioni. La giovane è stata poi portata in ambulanza all’ospedale San Carlo per ... Leggi su tpi

