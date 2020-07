Cagliari-Lecce, Zenga: “Siamo stati poco brillanti in area” (Di domenica 12 luglio 2020) “Il Lecce ha avuto tante occasioni evidenti ma anche noi. Siamo stati poco brillanti in area di rigore. Affrontavamo una squadra che ha sempre segnato e creato, questo 0-0 poteva essere tranquillamente un 2-2 senza problemi”. Lo ha dichiarato il tecnico del Cagliari Walter Zenga dopo la gara con il Lecce alla Sardegna Arena. “Potevamo sfruttare meglio la fase offensiva – ha detto l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – volevamo vincere perché questo è il nostro spirito. Ci può stare concedere qualcosa perché attacchi tanto. Siamo comunque in un periodo molto particolare. È difficile tenere la squadra compatta per 90 minuti a differenza di un campionato normale: quando giochi ogni tre giorni, ... Leggi su sportface

Cagliari – Lecce termina a reti inviolate Alla Sardegna Arena di Cagliari finisce 0 a 0 con Cragno migliore in campo. Partita molto equilibrata con squadre molto allungate a causa della stanchezza. Durante il primo tempo la temperatura ha superato i 35ºC. Diverse le occasioni da una ...

