Bimbo di 4 anni cade nella piscina di un agriturismo e annega (Di domenica 12 luglio 2020) Un Bimbo di 4 anni è caduto nella piscina di un agriturismo a Ferrara ed è annegato. 12enne ricoverata a Padova dopo aver rischiato di affogare al mare. Tragedia nel Ferrarese: un bambino di quattro anni è caduto dentro una piscina ed è affogato. Il piccolo si trovava presso l’agriturismo Bosco Mesola per una vacanza … L'articolo Bimbo di 4 anni cade nella piscina di un agriturismo e annega proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

MediasetTgcom24 : Bimbo di 4 anni annega in una piscina nel Ferrarese #BoscoMesola - Agenpress : Bimbo di 4 anni annega in piscina. Bimba di 9 anni cade in bici, è in grave condizioni - rep_bologna : Ferrara, bimbo di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo [aggiornamento delle 21:28] - DarioDiCapua_ : I miei vicini del piano di sotto hanno questo bambino di 4/5 anni che per esprimersi URLA, esclusivamente, qualsias… - LenaPoros : RT @ilmessaggeroit: Bimbo di 4 anni annega in piscina nel Ferrarese -