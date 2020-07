All'Ipa la sagra dello scroccone: il sub-commissario si fa rimborsare pure i pranzi (Di domenica 12 luglio 2020) Che supplì e pizzette siano buoni non c'è dubbio ma da qui a presentarli come “spese di rappresentanza” ce ne vuole. Eppure è questo quello che è accaduto all'Ipa, l'Istituto di Previdenza e Assistenza dei dipendenti capitolini. L'Istituto, su decisione del sindaco di Roma, Virginia Raggi, è commissariato dal 2017. E la Raggi ha nominato prima un commissario, Fabio Serini - entrato e uscito dall'inchiesta sulla presunta corruzione di Luca Lanzalone nell'inchiesta Rinascimento - e poi ha aggiunto anche un “sub commissario”, un vice insomma, nella persona di Vincenzo Piscitelli. Piscitelli è stato in carica dal 30 ottobre 2017 al 25 maggio 2018. Nello stesso periodo, come Il Tempo ha già raccontato, l'IPA ha affidato ai soci di studio di Piscitelli - Pasquale ... Leggi su iltempo

Sor_Assunta : Caramelle Haribo Polka (madonna),croccante all’amarena, salatini mix, cipster, punk ipa brewdog. Questo non è ciclo. Questa è Sparta. -

Lagunitas IPA, la India Pale Ale dell’iconico birrificio californiano Lagunitas, si affaccia sul mercato italiano con un nuovo formato: in lattina. Un packaging creativo, sostenibile e leggero sempre ...

E grazie a Dibevit Import, società che da 20 anni si dedica all’importazione e distribuzione di birre premium e speciali, anche gli italiani potranno apprezzarne la nuova veste. Del resto, Lagunitas ...

