Alberto Matano molla tutto: “Viva la libertà…” (Di domenica 12 luglio 2020) E’ un Alberto Matano più raggiante e spensierato che mai quello che si mostra nel suo ultimo post su Instagram: merito della riconquistata libertà dopo le ultime turbolenti settimane. Alberto Matano, il mezzobusto più popolare del Tg1 Rai, e soprattutto seguitissimo conduttore de La vita in diretta, torna a far sognare i suoi follower su … L'articolo Alberto Matano molla tutto: “Viva la libertà…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

BerniCurenai : Lorella Cuccarini, c'è Carlo Conti dopo il litigio con Alberto Matano: clamoroso in Rai, insieme per la 'finalissim… - Osserva49512698 : Il Ministro @vinspadafora a cena da Mara Venier imita @LCuccarini in Vola mentre tutti ridono... sarà che la percu… - AngryMercurio : RT @enrick81: @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @MaielloInside @CIAfra73 @MasterAb88 @tw_fyvry @Federic01996 @misterf_tweets @ji… - CIAfra73 : RT @enrick81: @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @MaielloInside @CIAfra73 @MasterAb88 @tw_fyvry @Federic01996 @misterf_tweets @ji… - Angelacherubi12 : RT @EleonoraDAmore: Una precisazione dovuta: 'La lettera in difesa di Alberto Matano era firmata solo da 14 su 51 collaboratrici totali' ht… -