A Cremona la terapia intensiva non è più Covid-free: ricoverato un paziente (Di domenica 12 luglio 2020) Da ieri pomeriggio, dopo settimane di tregua, la terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Cremona non è più Covid free: in reparto è stato ricoverato un paziente, contagiato dal Coronavirus e trasferito dal nucleo di Pneumologia per l’aggravarsi delle sue condizioni.Attualmente, i ricoverati con Covid sono nove: uno in Pneumologia, sette alle Malattie infettive e appunto uno in terapia intensiva.Ieri Luca Alini, infermiere della struttura, aveva scritto un post su Facebook in cui, sfogandosi, raccontava: “In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie”. Intervistato da HuffPost aveva spiegato il ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : A Cremona riapre la terapia intensiva. Attacchi all’infermiere dopo lo sfogo (lui nasco... - SkyTG24 : Coronavirus in Lombardia, terapia intensiva ospedale di Cremona non più Covid free. LIVE - HuffPostItalia : A Cremona la terapia intensiva non è più Covid-free: ricoverato un paziente - Unamentelibera : @matteograndi @insopportabile @Corriere Purtroppo non era una fake news - enzoro53 : RT @Corriere: A Cremona riapre la terapia intensiva. Attacchi all’infermiere dopo lo sfogo (lui nasco... -