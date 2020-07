Uomini e Donne, Davide Basolo rivela cosa è successo tra Sammy Hassan e Giovanna Abate (Di sabato 11 luglio 2020) Davide Basolo, ex corteggiatore rifiutato di Giovanna Abate che gli ha preferito Sammy Hassan, a quanto pare segue ancora la tronista. L’Alchimista, nome con cui Davide si è fatto conoscere dal pubblico, sostiene d’aver perso interesse nei confronti di Giovanna qualche settimana dopo la scelta eppure non può fare a meno di commentare quello che è successo fra la neo coppia in questi ultimi giorni. Davide ha riferito che secondo lui Sammy Hassan si è allontanato dall’Abate perchè non è mai stato così attratto da lei come sosteneva, le dichiarazioni dell’ex corteggiatore pubblicate dal magazine ... Leggi su quotidianpost

matteosalvinimi : Allungare lo “stato di emergenza” fino al 31 dicembre? NO grazie. Gli Italiani meritano fiducia e rispetto, donne… - lucatelese : Voglio dire la mia sulle polemiche che riguardano il sessismo contro le donne. C’è anche quello contro gli uomini,… - PaolaTavernaM5S : Il M5s ha sempre detto NO all'ipotesi che la gestione del @PontediGenova possa tornare in mano ai Benetton. La loro… - TascaErmanno : @BvbMcr1 Dimenticavo Tesorieri/gestioni di ricchezze Arte in cui sono convinto le donne eccellono più degli uomin… - Luscino : RT @StalinismoV: La libertà di parola ai 'rispettabili avversari' 'Nei 365 giorni dell'anno 1920, 2500 italiani (uomini, donne, bambini e… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne: Davide Basolo stupito da Giovanna Abate SoloDonna Uomini e Donne, Giovanna Abate bacia un altro dopo Sammy? Parla Kristian (ma qualcosa non torna)

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sarebbero lasciati. Dopo la scelta di Uomini e Donne, la loro “relazione” è durata circa due settimane. La ex tronista, infatti, avrebbe avuto un avvicinamento con un ...

Uomini e Donne, Davide Basolo nuovo tronista? Ecco la sua risposta

Davide Basolo dopo il trono classico di Uomini e Donne e il massiccio corteggiamento a Giovanna Abate, prima con la maschera dell’Alchimista e poi senza, ha fatto una interessante rivelazione tra le p ...

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sarebbero lasciati. Dopo la scelta di Uomini e Donne, la loro “relazione” è durata circa due settimane. La ex tronista, infatti, avrebbe avuto un avvicinamento con un ...Davide Basolo dopo il trono classico di Uomini e Donne e il massiccio corteggiamento a Giovanna Abate, prima con la maschera dell’Alchimista e poi senza, ha fatto una interessante rivelazione tra le p ...