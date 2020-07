Shopping in Campania | la data ufficiale è il 1Â° agosto | ma già fioccano sconti

Shopping in Campania: la data ufficiale è il 1° agosto, ma già fioccano sconti (Di sabato 11 luglio 2020) In molti attendevano i saldi a luglio, come tutti gli anni. Ma la stagione degli sconti, a causa del Covid-19, è stata posticipata ed in Campania lo Shopping a costi convenienti inizia il 1° agosto. ... Leggi su salernotoday

Fine del lockdown - tutti al Centro Campania a fare shopping (video) Tempo di lettura: < 1 minuto Marcianise (Ce) – Non aspettavano altro che la Fine di questa quarantena per riversarsi in massa all’agognato Centro Campania di Marcianise, luogo simbolo dello shopping per la provincia di Caserta e ...

FoxBlum : @faithless95 Pronto per una giornata di shopping al Centro Campania -

In molti attendevano i saldi a luglio, come tutti gli anni. Ma la stagione degli sconti, a causa del Covid-19, è stata posticipata ed in Campania lo shopping a costi convenienti inizia il 1° agosto. L ...

Saldi estivi 2020 dal 1° agosto. Ma in Sicilia partono oggi e in Piemonte è sconto libero

Roma, 1 luglio 2020 - In tempo di Coronavirus, e con l'enonomia in picchiata a causa del lockdown, la stagione dei saldi estivi 2020 vede il pressing di molti per anticipare la data degli sconti. Per ...

