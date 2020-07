Scuola, De Luca: Spostare le lezioni o i seggi? Stupidaggini (Di sabato 11 luglio 2020) No a spazi esterni da reperire per fare lezione, in modo da garantire il distanziamento tra i ragazzi, e no allo spostamento dei seggi elettorali dalle scuole in vista delle prossime Regionali. La Scuola campana ripartira’ dai suoi istituti prendendo tutte le precauzioni del caso e adeguando le strutture a disposizione senza cercare soluzioni alternative. A smentire ogni ipotesi di spostamento delle lezioni e dei seggi e’ stato oggi il governatore campano Vincenzo De Luca a margine della presentazione del piano ‘Scuola Sicura’. “Dobbiamo lavorare nelle scuole attualmente esistenti – ha detto ai giornalisti in merito all’ipotesi di dover reperire nuovi spazi per ospitare le lezioni – questa e’ un’altra ... Leggi su ildenaro

