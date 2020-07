Scoccimarro: necessaria ampia condivisione su Tagliamento (Di sabato 11 luglio 2020) “Centosettanta chilometri di lunghezza e un bacino idrografico di quasi 3000 chilometri quadrati, ma una minoranza politica vorrebbe mettere la propria bandiera sul re dei fiumi alpini, il Tagliamento”. Lo commenta l’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, ribadendo come siano “mesi che la Regione lavora al progetto ambientale e turistico legato alla candidatura Unesco del Tagliamento, con l’idea di comprendere anche le sorgenti del Piave e le opere derivatorie e di bonifica del Medio e Basso Friuli realizzate nel Medio Evo, nel 1800 e nel 1920-40, e che possiamo definire le ‘cattedrali della bonifica'”. “Spiace constatare – aggiunge Scoccimarro – come una mozione strumentale presentata dalla minoranza in Consiglio regionale abbia ... Leggi su udine20

F_Scoccimarro : Necessaria ampia condivisione su #Tagliamento '170 km di lunghezza e un bacino idrografico di quasi 3000 km quadrat… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoccimarro necessaria Fvg, Scoccimarro: necessaria ampia condivisione su Tagliamento Yahoo Finanza Attività estrattive, sospesi i canoni

la delibera accoglie queste richieste e propone l'adozione in via preliminare delle necessarie modifiche al regolamento consentendo la sospensione dei pagamenti», ha spiegato infatti l'assessore ...

Notizie dalla Giunta

Udine, 5 lug - "Il blocco delle attività economiche nel periodo marzo-maggio, soprattutto nel campo dell'edilizia, ha arrecato sofferenza alle imprese concessionarie, che hanno chiesto la sospensione ...

la delibera accoglie queste richieste e propone l'adozione in via preliminare delle necessarie modifiche al regolamento consentendo la sospensione dei pagamenti», ha spiegato infatti l'assessore ...Udine, 5 lug - "Il blocco delle attività economiche nel periodo marzo-maggio, soprattutto nel campo dell'edilizia, ha arrecato sofferenza alle imprese concessionarie, che hanno chiesto la sospensione ...