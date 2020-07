Sassuolo, Raspadori: «Primo gol in A? La giornata più bella della mia vita» (Di sabato 11 luglio 2020) Ai microfoni di Sky Sport l’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, ha commentato l’emozione per il Primo gol in Serie A L’attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, ha così commentato la propria soddisfazione per il suo Primo gol segnato in Serie A: «Sono ancora senza fiato perché è una giornata incredibile, sicuramente la più bella della mia vita. Voglio ringraziare la società e il mister per questa bella opportunità che mi è stata data. E soprattutto voglio ringraziare la mia famiglia e la mia ragazza che mi hanno sempre sostenuto e stati vicini». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

