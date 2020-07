Ronaldinho, ricorso respinto: resta ai domiciliari in Paraguay (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA - La quarta sezione del Tribunale di Appello di Asuncion ha respinto un nuovo ricorso presentato dai legali di Ronaldinho , che chiedeva la revoca degli arresti domiciliari che costringono lui e ... Leggi su corrieredellosport

Respinto nuovo ricorso - Ronaldinho rimane in Paraguay ANSA, - ROMA, 11 LUG - La quarta sezione del Tribunale di Appello di Asuncion ha Respinto un nuovo ricorso presentato dai legali di Ronaldinho, che chiedeva la revoca degli arresti domiciliari che ...

sportli26181512 : Ronaldinho, ricorso respinto: resta ai domiciliari in Paraguay: I legali del brasiliano avevano chiesto la revoca d… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Respinto nuovo ricorso, Ronaldinho rimane in Paraguay Avvocato ex fuoriclasse aveva chiesto revoca arresti domiciliari - solopallone : Respinto nuovo ricorso, Ronaldinho rimane in Paraguay - sportface2016 : #calcio | #Ronaldinho ed il fratello rimangono agli arresti domiciliari: il Tribunale ha respinto il ricorso - RaiSport : ?? Respinto nuovo ricorso, #Ronaldinho rimane in #Paraguay L'avvocato dell'ex fuoriclasse aveva chiesto la revoca d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldinho ricorso Respinto nuovo ricorso, Ronaldinho rimane in Paraguay - Calcio Agenzia ANSA Ronaldinho resta ai domiciliari in Paraguay

TORINO - Ronaldinho e il fratello Roberto de Assis restano ai domiciliari in Paraguay. Respinto il ricorso presentato dai legali dei due brasiliani arrestati lo scorso 6 marzo ad Asuncion con l'accusa ...

Ronaldinho, ricordo respinto: resta ai domiciliari in Paraguay

ROMA - La quarta sezione del Tribunale di Appello di Asuncion ha respinto un nuovo ricorso presentato dai legali di Ronaldinho, che chiedeva la revoca degli arresti domiciliari che costringono lui e i ...

TORINO - Ronaldinho e il fratello Roberto de Assis restano ai domiciliari in Paraguay. Respinto il ricorso presentato dai legali dei due brasiliani arrestati lo scorso 6 marzo ad Asuncion con l'accusa ...ROMA - La quarta sezione del Tribunale di Appello di Asuncion ha respinto un nuovo ricorso presentato dai legali di Ronaldinho, che chiedeva la revoca degli arresti domiciliari che costringono lui e i ...