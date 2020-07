Premier League: ancora una retrocessione per il Norwich (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - LONDRA, 11 LUG - Quinta retrocessione, da quando esiste la Premier League, per il Norwich. Per i 'canarini' la certezza matematica della caduta in 'Championship' è arrivata oggi dopo la ... Leggi su corrieredellosport

Il Norwich saluta la Premier League. I canarini crollano in casa 0-4 nello scontro salvezza contro il West Ham e, complice anche la vittoria 2-1 del Watford contro il Newcastle, sono la prima squadra ...

Juve, un 'vantaggio' se sfiderà il City ai quarti di finale di Champions

La vera notizia è l'infortunio subito al ginocchio da Aguero che rischia seriamente di privare Guardiola di un pezzo da novanta per la parte conclusiva della stagione. Archiviato un campionato che ha ...

