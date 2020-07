Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, il loro amore vola verso le nozze (Di sabato 11 luglio 2020) Finalmente, anche se non c’erano dubbi, Giulio Berruti l’ha confermato: «Sono innamorato di Maria Elena Boschi. Siamo una coppia bellissima». Per la sua confessione sentimentale ha scelto addirittura la Tv, in modo da non passare inosservato. La conferma della relazione, di cui Gente aveva scritto per la prima volta un anno fa, è stata data dall’attore su Raiuno, nel corso del programma C’è tempo per…, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. «Lo ridico per l’ennesima volta, sono una persona molto riservata, penso che la propria vita privata vada preservata e custodita gelosamente. Evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me», aveva appena ribadito, quando, messo alle strette da una domanda diretta di ... Leggi su aciclico

