L'indice Rt sale oltre 1 in cinque regioni, per gli esperti 'Troppe trasgressioni' (Di sabato 11 luglio 2020) "Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da covid in italia rimane a bassa criticità ma ci vuole ancora tanta prudenza. Il diffondersi dei focolai sul ... Leggi su tg.la7

FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus Lazio, indice Rt sale a 1,13 livello rischio moderato #Coronavirus - Notiziedi_it : Virus Lazio, 23 nuovi casi: otto contagiati dal Bangladesh, l'indice Rt sale a 1,13 - annaric95744795 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus Lazio, indice Rt sale a 1,13 livello rischio moderato #Coronavirus - infoitsalute : Covid, in Toscana l'indice Rt sale sopra l'1 -