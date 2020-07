Liga: Vidal in gol a Valladolid, Barça a -1 dal Real Madrid (Di sabato 11 luglio 2020) Il Barça resta nella scia dei blancos, ma che fatica anche al José Zorrilla. La truppa di Setien vive in Realtà un pomeriggio dai due volti: allegro e divertente nei primi 45', smarrito e in affanno ... Leggi su gazzetta

Liga 2019/2020 - al Barcellona non serve che Vidal : Valladolid battuto per 1-0 Il Barcellona rimane aritmeticamente ancora in corsa per il titolo con la vittoria per 1-0 sul campo del Valladolid nel trentaseiesimo turno di Liga. Messi e compagni passano di misura portandosi ad una sola lunghezza di svantaggio dai rivali ...

Il Barça resta nella scia dei blancos, ma che fatica anche al José Zorrilla. La truppa di Setien vive in realtà un pomeriggio dai due volti: allegro e divertente nei primi 45', smarrito e in affanno n ...

