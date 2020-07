Lewis Hamilton, pole da dominatore in Stiria: Ferrari, la pioggia non risolve niente (Di sabato 11 luglio 2020) pole position numero 89 in carriera, almeno una partenza davanti a tutti nelle ultime quattordici stagioni consecutive. Sono i numeri di Lewis Hamilton che è stato assoluto protagonista e dominatore delle qualifiche del Gran Premio di Stiria 2020, secondo appuntamento del Mondiale sempre sul circuito di Spielberg. In condizioni difficilissime il britannico si conferma “mago della pioggia” e infligge oltre un secondo di distacco alla Red Bull di Max Verstappen, che comunque si conferma assolutamente competitivo. Domani la gara sarà quasi certamente con pista asciutta, nuovi equilibri e nuove dinamiche potrebbero svilupparsi ma i due daranno spettacolo ad ogni modo. Ferrari, niente DA FARE – Altra qualifica ... Leggi su sportface

