Lazio-Sassuolo, ore 17.15: le formazioni ufficiali (Di sabato 11 luglio 2020) Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Leggi su 90min

Diretta Lazio-Sassuolo ore 17.15 : come vederla in tv - in streaming e formazioni ufficiali ROMA - La Lazio riceve il Sassuolo nella partita che apre il 32° turno del campionato di Serie A. La formazione di Simone Inzaghi viene da due sconfitte consecutive, contro Milan e Lecce, e cerca il ...

