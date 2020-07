Lazio-Sassuolo 1-2, Caputo al 91′ spegne i sogni tricolore per Inzaghi (Di sabato 11 luglio 2020) All’Olimpico, un gol di Ciccio Caputo al 91′ decide Lazio-Sassuolo: termina 2-1 per i neroverdi. Possibile addio ai sogni di titolo per i ragazzi di Inzaghi Ciccio Caputo al 91′ decide Lazio-Sassuolo. Allo Stadio Olimpico di Roma, i neroverdi vincono 2-1 contro la squadra di Simone Inzaghi che vede lentamente spegnere i sogni tricolore. Altra rimonta subita dai biancocelesti, al terzo ko consecutivo: al gol di Luis Alberto nel primo tempo, aveva risposto Raspadori. La partita Il caldo fa da padrona nel primo tempo: le due squadre non partono col piede accelerato ma il Sassuolo al primo affondo trova il gol. All’8′, Raspadori (classe 2000) ... Leggi su zon

