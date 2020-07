La Procura federale apre un procedimento sul “terrone del c.” del dirigente Atalanta (Di domenica 12 luglio 2020) Il video di oggi – con il tifoso del Napoli che avvicina Gasperini e il dirigente dell’Atalanta che lo apostrofa terrone del cazzo – avrà un seguito disciplinare. La Procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chinè, ha aperto un procedimento. Il dirigente individuato è sia nei confronti del team manager Mirco Moioli sia nei confronti del club per responsabilità oggettiva. L’Ansa scrive che la vicenda verrà ricostruita grazie anche ai video pubblicati in rete, e potrebbe essere contestata la violazione agli articoli 4 e 28 del Codice di giustizia sportiva. L’episodio è avvenuto mentre la squadra bergamasca era in partenza per Torino per la partita di stasera contro la Juventus. Nel video diffuso in rete si vede ... Leggi su ilnapolista

ANSA - "Terrone del c***o" - la Procura Federale apre procedimento contro l'Atalanta La Procura Federale della FIGC, si è attivata su quanto accaduto oggi a Bergamo in cui dirigente del l'Atalanta si sarebbe rivolto a un tifoso del Napoli con un'espressione discriminatoria "Terrone del c.

La della FIGC, si è attivata su quanto accaduto oggi a Bergamo in cui dirigente del si sarebbe rivolto a un tifoso del Napoli con un'espressione discriminatoria del c. Figc - ispettori della Procura Federale nei centri sportivi di Milan e Udinese Nuovi controlli da parte degli ispettori della Procura Federale della Figc nei centri sportivi di Milan ed Udinese Proseguono i controlli della Figc nei centri sportivi dei club italiani per verificare la corretta applicazione dei Protocolli ...

Nuovi controlli da parte degli nei di ed Proseguono i controlli nei dei club italiani per verificare la corretta applicazione dei Protocolli ... Serie A - controlli della Procura Federale nei centri di Milan e Udinese Nuovi controlli degli ispettori della Procura Federale, che si sono recati nei centri sportivi di Milan e Udinese per accertare la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla FIGC e validati dal Governo. Prosegue, quindi, il ...

juornoit : #Atalanta, il suo team manager usa una frase razzista contro un napoletano. La procura federale apre una inchiesta.… - paolochiariello : #Atalanta, il suo team manager usa una frase razzista contro un napoletano. La procura federale apre una inchiesta.… - napolista : La Procura federale apre un procedimento sul “terrone del c.” del dirigente Atalanta Individuato il dirigente, è i… - antojackie : RT @KarlOne71: Il team manager della #Atalanta apostrofa un napoletano con un 'terrone del cazzo'. C'è il video e la procura federale ha ap… - maxmassi969 : RT @marcoazzi66: La Procura Federale aprirà un fascicolo e mi auguro che questa volta vada fino in fondo. Meglio tardi che mai -