Juve Stabia- Virtus Entella finisce in rissa: Coppolaro in ospedale e tre arresti (Di sabato 11 luglio 2020) Finale burrascoso al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La gara tra i locali e la Virtus Entella, terminata per la cronaca con il punteggio di 1-1, ha registrato attimi di tensione al fischio finale del direttore di gara. Il difensore dei liguri Coppolaro, espulso al 54′, viene colpito durante la lite con Canotto e un dirigente del club campano. Per Coppolaro è stato necessario il trasferimento in ospedale per degli accertamenti, che però non hanno riscontrato problemi. Il calciatore verrà in ogni caso visitato nuovamente a Lavagna. La rissa è avvenuta sotto gli occhi vigili di un un delegato della Lega di Serie B e dalle forze dell’ordine, costrette ad intervenire e a prendere in stato di fermo tre membri della ... Leggi su alfredopedulla

