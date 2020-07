Juve Atalanta 0-1 LIVE: fine primo tempo (Di sabato 11 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Atalanta si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Atalanta 0-1 MOVIOLA 35′ Occasione Dybala – Gran controllo volante e conclusione mancina del 10 bianconero, palla deviata in angolo. 34′ Occasione Castagne – Altra grande azione del belga e cross interessante ma Zapata non ci arriva. 19′ Occasione Dybala – Ecco la risposta della Juventus con la Joya che si volta all’interno dell’area ma il suo diagonale è troppo su ... Leggi su calcionews24

Juventus-Atalanta - Cuadrado ammonito : era diffidato - salta il Sassuolo La Juventus perde Cuadrado . Il centrocampista colombiano è stato ammonito nel corso di Juventus-Atalanta da Giacomelli, dopo aver atterrato Zapata all’altezza della fascia sinistra, ed essendo diffidato sarà costretto a salta re ...

La Juventus perde . Il centrocampista colombiano è stato nel corso di da Giacomelli, dopo aver atterrato Zapata all’altezza della fascia sinistra, ed essendo sarà costretto a re ... PAGELLE Juve Atalanta : TOP e FLOP del match VOTI I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juve Atalanta Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juve e Atalanta , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

I top e e i ai protagonisti del valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: Le dei protagonisti del tra e , valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ... Juventus-Atalanta - che dolore per De Ligt : il pestone di Zapata è dritto sui… gioielli di famiglia [VIDEO] Un dolore acuto, un grido tremendo avvertito da tutte le persone presenti all’Allianz Stadium. Matthijs De Ligt ha provato davvero una sensazione bruttissima in seguito al pestone ricevuto da Duvan Zapata nelle sue… parti basse, ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - tuttosport : #Juve-#Atalanta sul mercato: #Perin-#Zapata, linea calda ?? ?? - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video int… - saverio_64 : La consapevolezza di questa #Atalanta non ce l’ha ne la Juve ne altri...in Europa - PaytonSir : Pronti via, 5 minuti di #Juve poi 40 di #Atalanta. Squadrone. #JuventusAtalanta -