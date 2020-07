Il Pd blinda la maggioranza. Zingaretti: “Pronti a sostenere qualsiasi scelta del Governo” (Di sabato 11 luglio 2020) Il Pd blinda la maggioranza. Zingaretti sui social: “Pronti a sostenere il Governo”. ROMA – Il Pd blinda la maggioranza. In un post sui social il segretario Nicola Zingaretti ha ribadito l’appoggio del proprio partito alle azioni della maggioranza contro il coronavirus. “Il Pd – si legge nel post – è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico“. Il @pdnetwork è pronto a sostenere qualsiasi scelta del Governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un ... Leggi su newsmondo

Zingaretti ‘blinda’ la maggioranza - apre a Conte - ed ‘avverte’ Renzi : “serve un salto di qualità” “Con Conte non c’è stata nessuna contrapposizione ma la necessità di un salto di qualità necessario”, ad ogni modo, “la coalizione di governo è la sola che può stare in ...

