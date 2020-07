Gigantesca frana in Alto Adige a causa delle forti piogge: le immagini dei Vigili del fuoco (Di sabato 11 luglio 2020) Temporali, raffiche di vento, grandine e forti piogge sono all’origine della grossa frana che nella ha colpito San Vigilio, località turistica della Val Badia in Alto Adige. Le immagini sono state pubblicate dai Vigili del fuoco, che hanno eseguito circa 100 interventi per allegamenti e smottamenti L'articolo Gigantesca frana in Alto Adige a causa delle forti piogge: le immagini dei Vigili del fuoco proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

