Eliminate le Regine di Fiori, nuovi campioni a Reazione a Catena (Di sabato 11 luglio 2020) Eliminate le Regine di Fiori, una brutta notizia a Reazione a Catena, il quiz che rinfresca la mente in onda su Rai 1. Il gioco, va in onda ogni estate, alle 18:45. La trasmissione, per il secondo anno di fila è condotta da Marco Liorni, il quale si sta dimostrando un ottimo padrone di casa. La professionalità di Marco Liorni, non è affatto un segreto. In Rai negli ultimi anni ha avuto tante gioie, a partire dal successo di Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio, che da settembre andrà in onda per la terza edizione. Italia Sì che, quest’anno, è andata in onda anche di domenica in sostituzione di Domenica in ed il mattino al posto di Storie Italiane. Regine di Fiori Eliminate Una brutta ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Eliminate Regine Eliminate le Regine di Fiori, nuovi campioni a Reazione a Catena Kontrokultura GP Stiria: delusione Ferrari, Leclerc eliminato in Q2

SPIELBERG - Inizia male il weekend del Gp di Stiria per Charles Leclerc: il pilota della Ferrari è rimasto fuori dall'ultima sessione di qualifica, finendo undicesimo. La scuderia di Maranello sembra ...

Reazione a Catena 2020, i Sali e Scendi eliminati e chi sono le nuove campionesse

Colpo di scena a Reazione a Catena. Nella puntata di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, I Sali e Scendi sono stati eliminati. La squadra di campioni, formata da Alessandro Morabito, Pierluigi Lacroce e An ...

SPIELBERG - Inizia male il weekend del Gp di Stiria per Charles Leclerc: il pilota della Ferrari è rimasto fuori dall'ultima sessione di qualifica, finendo undicesimo. La scuderia di Maranello sembra ...Colpo di scena a Reazione a Catena. Nella puntata di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, I Sali e Scendi sono stati eliminati. La squadra di campioni, formata da Alessandro Morabito, Pierluigi Lacroce e An ...