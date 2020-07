Cagliari Lecce, i convocati di Zenga: rientra Ceppitelli, out Pellegrini (Di sabato 11 luglio 2020) Il Cagliari ha diramato la lista dei convocati in vista del match di domani contro il Lecce con fischio d’inizio alle 19:30 Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha diramato la lista dei 23 convocati in vista del match di domani sera contro il Lecce con fischio d’inizio alle 19:30. Ecco l’elenco completo dei giocatori che parteciperanno alla sfida: 1 Rafael, 3 Mattiello, 4 Nainggolan, 6 Rog, 8 Cigarini, 9 Paloschi, 10 Joao Pedro, 14 Birsa, 15 Klavan, 18 Nandez, 19 Pisacane, 20 Pereiro, 21 Ionita, 22 Lykogiannis, 23 Ceppitelli, 24 Faragò, 25 Marigosu, 26 Ragatzu, 28 Cragno, 34 Ciocci, 36 Carboni, 40 Walukiewicz, 99 Simeone Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Cagliari-Lecce - Zenga alla vigilia : “Abbiamo il dovere di fare il massimo” Walter Zenga ha parlato alla vigilia di Cagliari-Lecce , trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il tecnico dei padroni di casa non vuole sentir parlare di eventuali leggerezze in vista di domani: “Quando hai il dovere ...

Walter ha parlato di , trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Il tecnico dei padroni di casa non vuole sentir parlare di eventuali leggerezze in vista di domani: “Quando hai il ... Cagliari - col Lecce la 100ª panchina di Zenga : "Tanta roba" Cagliari - Domani sarà la centesima gara di Walter Zenga in serie A: " Cento panchine sono tanta roba - ha detto nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Lecce - magari sarebbero ...

- Domani sarà la centesima gara di Walter in serie A: " Cento panchine sono tanta roba - ha detto nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il - magari sarebbero ... Cagliari - Zenga : “Motivazioni al massimo - il Lecce si gioca tanto” Il Cagliari vuole tornare a vincere dopo due partite opache e anche sfortunate contro Atalanta e Fiorentina. La squadra di Zenga avrà di fronte un Lecce che arriva dalla vittoria contro la Lazio e che non ha intenzione di fermarsi. Zenga: ...

