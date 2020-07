Balzaretti: "La Juve di Sarri è ancora un enigma" (Di sabato 11 luglio 2020) "La Juve di Sarri è ancora un enigma". Il commento di Federico Balzaretti su Maurizio Sarri in vista di Juventus-Atalanta. Leggi su feedpress.me

zazoomnews : Balzaretti: «Juve di Sarri ancora un enigma non si molla così» – VIDEO - #Balzaretti: #«Juve #Sarri #ancora - junews24com : Balzaretti: «Juve di Sarri ancora un enigma, non si molla così» - VIDEO - - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: ??”Si parla del gioco della Juve, di Sarrismo, ma quello che è mancato è l’anima. Come a Verona. Questi blackout non sono n… - ytsom : RT @NonSoloJuve: ??”Si parla del gioco della Juve, di Sarrismo, ma quello che è mancato è l’anima. Come a Verona. Questi blackout non sono n… - oscarvalle1984 : RT @NonSoloJuve: ??”Si parla del gioco della Juve, di Sarrismo, ma quello che è mancato è l’anima. Come a Verona. Questi blackout non sono n… -