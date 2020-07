11 Luglio: in Fvg i casi positivi sono 113 (+2 da ieri) (Di sabato 11 luglio 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 113, due in più rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e uno solo è ricoverato in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Oggi sono stati rilevati due nuovi casi di Covid-19 quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.335: 1.405 a Trieste, 1001 a Udine, 710 a Pordenone e 219 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.878,i clinicamente guariti sono 33le persone in isolamento sono 78.I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla ... Leggi su udine20

