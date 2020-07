Valorant, trapelano informazioni sul prossimo agente: tutte le novità su Killjoy (Di venerdì 10 luglio 2020) Non sembrano ormai esserci più segreti sul prossimo agente che vedremo presto su Valorant, precisamente nell’Act II del primo Episodio dell’apprezzatissimo gioco esports. Nel nuovo aggiornamento, infatti, è emerso un nuovo assortimento di animazioni di torrette Killjoy, file audio e altri dettagli che fanno riferimento proprio al nuovo agente. D’altronde, negli ultimi tempi era stata la stessa Riot Games ad annunciare l’arrivo di nuovi agenti, mentre già prima dell’uscita del gioco erano spuntate fuori alcune indiscrezioni che indicavano “Killjoy” come potenziale nome in codice per un futuro agente. Con l’aggiornamento di giugno erano state svelate alcune abilità, tra cui una torretta ... Leggi su esports247

esports247_it : Valorant, trapelano informazioni sul prossimo agente: tutte le novità su Killjoy -

Ultime Notizie dalla rete : Valorant trapelano Valorant: ecco le skin per le armi a forma di drago Gamesvillage