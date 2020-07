Valentino Rossi infinito: correrà con la Petronas dal prossimo anno (Di venerdì 10 luglio 2020) Valentino Rossi non dirà basta con la Moto, anzi. Il campionissimo italiano è intenzionato a continuare nella classe regina e lo farà con la Petronas. Secondo La Gazzetta dello Sport. l’annuncio arriverà Jerez. Il Dottore sarà nel team satellite Yamaha nel 2021 con una opzione per il 2022, ma avrà la M1 ufficiale.caption id="attachment 405781" align="alignnone" width="519" Valentino Rossi (getty images)/caption Valentino Rossi infinito: correrà con la Petronas dal pRossimo anno ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

