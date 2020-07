Una Vita, 10 luglio 2020: anticipazioni puntata di oggi. Ursula non partirà con Telmo (Di venerdì 10 luglio 2020) Una Vita, 10 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 10 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su canale 5 alle 14:10. Lucia è morta. Proprio ora che poteva rifarsi una Vita con il suo amato Telmo e il piccolo Mateo, la malattia l’ha consumata e non c’è stato nulla da fare. İl quartiere è sotto shock, sia per la morte di una donna così giovane sia perché Telmo ha rivelato a tutti di essere il padre di Mateo. Ora ha il lasciapassare per andare via da Calle Acacias per sempre e senza nessun ostacolo. Nemmeno la ... Leggi su zon

