Thierry Henry, 8 minuti e 46 secondo in ginocchio contro il razzismo (Di venerdì 10 luglio 2020) Continuano in America i messaggi di solidarietà contro il razzismo. Ieri è stato il turno di Thierry Henry, il tecnico del Montreal Impact, in occasione della gara con il New England Revolution, ha voluto lanciare un bellissimo messaggio contro il razzismo. Il francese, che ha indossato una maglietta con la scritta Black Lives Matter, è rimasto inginocchiato, con il pugno in alto, per 8 minuti e 46 secondi. @ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T — Major League Soccer (@MLS) July 10, 2020 L'articolo Thierry Henry, 8 minuti e 46 secondo in ... Leggi su ilnapolista

