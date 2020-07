Superhot: Mind Control Delete ha una data di uscita e sarà gratuito per chi ha acquistato l'originale (Di venerdì 10 luglio 2020) Superhot: Mind Control Delete, originariamente un'espansione di Superhot del 2016, è diventato un gioco standalone e ora ha una data di uscita, ovvero il 16 luglio. Chiunque abbia acquistato il gioco originale, Superhot, riceverà il titolo gratuitamente.Superhot Team ha lanciato Mind Control Delete in accesso anticipato alla fine del 2017, pochi mesi dopo aver lanciato Superhot VR. Da allora l'espansione si è ingrandita fino a diventare effettivamente il terzo gioco di Superhot. I fan possono aspettarsi più storie oltre a nuovi tipi di personaggi e armi da usare. Leggi altro... Leggi su eurogamer

