Spiagge bianche e grappoli di atolli: le isole Maldive viste dallo Spazio [FOTO] (Di venerdì 10 luglio 2020) Le isole Maldive sono ritratte in questa immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2. Una popolare destinazione turistica e per le immersioni, con le sue Spiagge bianche, la Repubblica delle Maldive si trova nell’Oceano Indiano, circa 700 km a sud-ovest di Sri Lanka. Questa nazione insulare è formata da una catena di circa 1.200 piccole isole coralline, che sono raggruppate in grappoli di atolli – distribuiti su 90.000 kmq di oceano. Un atollo è una struttura corallina di forma circolare o ovale, con una laguna al centro. Queste strutture tipicamente si formano intorno a un’isola vulcanica che si è abbassata mentre il corallo cresce verso l’alto. Le Maldive poggiano ... Leggi su meteoweb.eu

Questa settimana Donatella Bianchi, insieme alla sua squadra, andrà alla scoperta del Cilento. Un viaggio nel secondo parco più grande d’Italia, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburn ...

Maldive, paradiso green riapre le sue frontiere

Oltre 1.200 isole e atolli, tra spiagge bianchissime e fondali tutti da scoprire. Dopo tre mesi di chiusura, le Maldive tornano ad accogliere i turisti internazionali. Ad annunciarlo, in un ...

