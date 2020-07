Sordi e felici all'appuntamento con l'Apocalisse (Di venerdì 10 luglio 2020) Et voilà, siamo a un nuovo volta-pagina di questa storia. Per esperienza, prudenza, per evitare il rischio di aggiungere allarmismo all’allarme è buona regola attendere le classiche 24 ore prima di esprimere il giudizio. Ebbene sono passate, da quando il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese – prefetto di esperienza, donna prudente, solitamente taciturna, l’opposto del predecessore – ha messo agli atti una dichiarazione molto impegnativa sul rischio “concreto” di “tensioni sociali a settembre”: la crisi, la recessione, le saracinesche abbassate, dunque la rabbia, se prima non si agirà con velocità e determinazione perché, da che mondo è mondo, l’immobilismo in tempi di emergenza è un detonatore di conflitti sociali.Parole impegnative, evidentemente supportate da informazioni ed ... Leggi su huffingtonpost

