Quando la violenza coloniale tornò a casa (Di venerdì 10 luglio 2020) La supremazia razziale è stata storicamente esercitata attraverso il colonialismo, la schiavitù, la segregazione, la ghettizzazione, le leggi sull’immigrazione razziste, le guerre neoimperaliste e la carcerazione di massa. Leggi Leggi su internazionale

Ultime Notizie dalla rete : Quando violenza Quando la violenza coloniale tornò a casa - Pankaj Mishra Internazionale Srebrenica: “Monito contro nazionalismi. Europa unita argine alla violenza delle ideologie identitarie”

Venticinque anni fa, uno dei massacri civili più drammatici del Novecento. Le oltre 8mila persone deportate e uccise a Srebrenica dalle truppe serbo-bosniache l’11 luglio 1995 sono un monito ancora e ...

Diciottenne pratese violentata in Versilia: condannato lo stupratore

La ragazza ha ritirato la costituzione di parte civile e il Tribunale di Lucca ha comminato all'imputato una pena di tre anni e quattro mesi PRATO. Si è conclusa con una condanna a 3 anni e 4 mesi per ...

